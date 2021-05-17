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2021 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103510086

103510086 | Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103510086

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 103510086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 360,33795

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 414,53383

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 47561

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510086   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,33795

Tavan Puan: 414,53383

Başarı Sıralaması: 47561

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,40062

Tavan Puan: 413,41455

Başarı Sıralaması:  62932

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,29608

Tavan Puan: 387,76501

Başarı Sıralaması :  83400

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,35671

Tavan Puan: 395,12416

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  80142

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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