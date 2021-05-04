2021 Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510756

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 103510756 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Tarla Bitkileri Bölümü , Seyrani Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 242,58334

Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 334,43351

Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 462971

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510756

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Seyrani Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,58334

Tavan Puan: 334,43351

Başarı Sıralaması: 462971

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,53705

Tavan Puan: 264,01598

Başarı Sıralaması: 480945

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 278,22164

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 45+2

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,35067

Tavan Puan: 257,75245

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 301644

Kontenjan 2017 : 35+1

Yerleşen 2017 : 36

Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.