2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103850328

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 103850328 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü , Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 226,99591

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1207188

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103850328

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,99591

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1207188

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,75924

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1169273

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41