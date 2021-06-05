2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103850125

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 103850125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Sivrihisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 287,99877

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 561903

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103850125

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 287,99877

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 561903

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,21788

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 592233

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47