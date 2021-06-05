2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103850125
103850125 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 103850125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Sivrihisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 287,99877
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 561903
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103850125
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 287,99877
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 561903
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,21788
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 592233
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: Doldu-47