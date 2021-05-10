2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103830103
103830103 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 103830103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 258,83738
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 385,95661
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 517967
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103830103
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 258,83738
Tavan Puan: 385,95661
Başarı Sıralaması: 517967
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,7656
Tavan Puan: 266,23228
Başarı Sıralaması: 530645
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,53989
Tavan Puan: 265,47995
Başarı Sıralaması : 595000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,03563
Tavan Puan: 278,86766
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 285184
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.