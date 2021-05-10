2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103830103

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 103830103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 258,83738

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 385,95661

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 517967

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103830103

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 258,83738

Tavan Puan: 385,95661

Başarı Sıralaması: 517967

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,7656

Tavan Puan: 266,23228

Başarı Sıralaması: 530645

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,53989

Tavan Puan: 265,47995

Başarı Sıralaması : 595000

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,03563

Tavan Puan: 278,86766

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 285184

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.