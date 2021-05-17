2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810444

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103810444 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 344,76993

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 413,78316

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 74363

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810444

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,76993

Tavan Puan: 413,78316

Başarı Sıralaması: 74363

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,36396

Tavan Puan: 441,42555

Başarı Sıralaması: 72877

Kontenjan 2019: 140+4

Yerleşen 2019: 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,44897

Tavan Puan: 399,50514

Başarı Sıralaması : 61500

Kontenjan 2018 : 150+4

Yerleşen 2018 : 154

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,88821

Tavan Puan: 458,30980

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 52591

Kontenjan 2017 : 150+4

Yerleşen 2017 : 154

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.