2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810444
103810444 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103810444 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 344,76993
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 413,78316
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 74363
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103810444
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 344,76993
Tavan Puan: 413,78316
Başarı Sıralaması: 74363
Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4
Yerleşen 2020 – 2021: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 354,36396
Tavan Puan: 441,42555
Başarı Sıralaması: 72877
Kontenjan 2019: 140+4
Yerleşen 2019: 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 348,44897
Tavan Puan: 399,50514
Başarı Sıralaması : 61500
Kontenjan 2018 : 150+4
Yerleşen 2018 : 154
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 375,88821
Tavan Puan: 458,30980
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 52591
Kontenjan 2017 : 150+4
Yerleşen 2017 : 154
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.