2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103850197

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103850197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , İnşaat Teknolojisi Bölümü , Sivrihisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 236,77261

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1084084

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103850197

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,77261

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1084084

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,1972

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 876299

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57