2021 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103850161

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103850161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 308,91921

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 419818

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103850161

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,91921

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 419818

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,11175

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 447932

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72