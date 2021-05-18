2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410629

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 201410629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 322,6372

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 376,52423

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 130805

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201410629

ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,6372

Tavan Puan: 376,52423

Başarı Sıralaması: 130805

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,46834

Tavan Puan: 375,02294

Başarı Sıralaması: 245894

Kontenjan 2019: 46+0

Yerleşen 2019: 46

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,11719

Tavan Puan: 354,69544

Başarı Sıralaması : 110000

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,4633

Tavan Puan: 381,77106

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 79991

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.