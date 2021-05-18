2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410629
201410629 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 201410629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 322,6372
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 376,52423
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 130805
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201410629
ÜNİVERSİTE: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 322,6372
Tavan Puan: 376,52423
Başarı Sıralaması: 130805
Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0
Yerleşen 2020 – 2021: 59
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,46834
Tavan Puan: 375,02294
Başarı Sıralaması: 245894
Kontenjan 2019: 46+0
Yerleşen 2019: 46
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 328,11719
Tavan Puan: 354,69544
Başarı Sıralaması : 110000
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 356,4633
Tavan Puan: 381,77106
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 79991
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.