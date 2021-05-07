2021 Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010061
104010061 | Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 104010061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Galatasaray Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 484,8193
Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 500,34368
Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 1665
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104010061
ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 484,8193
Tavan Puan: 500,34368
Başarı Sıralaması: 1665
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 469,48136
Tavan Puan: 482,59082
Başarı Sıralaması: 1669
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 453,9927
Tavan Puan: 472,88521
Başarı Sıralaması : 1920
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 459,25414
Tavan Puan: 491,33782
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 6008
Kontenjan 2017 : 25+1
Yerleşen 2017 : 26
Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.