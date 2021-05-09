2021 Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110245

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi , Devlet , Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 309,9402

Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 376,43048

Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 252470

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110245

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,9402

Tavan Puan: 376,43048

Başarı Sıralaması: 252470

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,91337

Tavan Puan: 325,16119

Başarı Sıralaması: 277902

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 276,34637

Tavan Puan: 336,20539

Başarı Sıralaması : 285000

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,37413

Tavan Puan: 349,99076

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 139862

Kontenjan 2017 : 20+1

Yerleşen 2017 : 21

Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.