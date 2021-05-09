2021 Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110245
104110245 | Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi , Devlet , Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 309,9402
Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 376,43048
Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 252470
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110245
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 309,9402
Tavan Puan: 376,43048
Başarı Sıralaması: 252470
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,91337
Tavan Puan: 325,16119
Başarı Sıralaması: 277902
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 276,34637
Tavan Puan: 336,20539
Başarı Sıralaması : 285000
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 21
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,37413
Tavan Puan: 349,99076
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 139862
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.