2021 Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210456

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 104210456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 190+5 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 410,91938

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 508,35976

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 24261

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210456

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,91938

Tavan Puan: 508,35976

Başarı Sıralaması: 24261

Kontenjan 2020 – 2021 : 190+5

Yerleşen 2020 – 2021: 195

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,70915

Tavan Puan: 443,12475

Başarı Sıralaması: 34866

Kontenjan 2019: 200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,54364

Tavan Puan: 427,58116

Başarı Sıralaması : 37600

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 413,44542

Tavan Puan: 456,24543

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 26410

Kontenjan 2017 : 200+5

Yerleşen 2017 : 205

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.