2021 Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104210456
104210456 | Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 104210456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 190+5 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 410,91938
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 508,35976
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 24261
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104210456
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 410,91938
Tavan Puan: 508,35976
Başarı Sıralaması: 24261
Kontenjan 2020 – 2021 : 190+5
Yerleşen 2020 – 2021: 195
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 390,70915
Tavan Puan: 443,12475
Başarı Sıralaması: 34866
Kontenjan 2019: 200+5
Yerleşen 2019: 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 376,54364
Tavan Puan: 427,58116
Başarı Sıralaması : 37600
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 413,44542
Tavan Puan: 456,24543
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 26410
Kontenjan 2017 : 200+5
Yerleşen 2017 : 205
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.