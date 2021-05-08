2021 Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300211843
300211843 | Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 300211843 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 393,45252
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 402,01314
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 45397
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300211843
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 393,45252
Tavan Puan: 402,01314
Başarı Sıralaması: 45397
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0
Yerleşen 2020 – 2021: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 377,57174
Tavan Puan: 382,26786
Başarı Sıralaması: 50883
Kontenjan 2019: 14+0
Yerleşen 2019: 14
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 363,40584
Tavan Puan: 369,82804
Başarı Sıralaması : 52600
Kontenjan 2018 : 18+0
Yerleşen 2018 : 18
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,04646
Tavan Puan: 413,08177
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 31779
Kontenjan 2017 : 16+0
Yerleşen 2017 : 16
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.