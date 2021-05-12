2021 Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300210051
300210051 | Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 300210051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Girne Amerikan Üniversitesi , KKTC , Psikoloji Bölümü , Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 229,30858
Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300210051
ÜNİVERSİTE: Girne Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Beşeri Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 229,30858
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 251,06825
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 15+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 226,93133
Tavan Puan: 268,83323
Başarı Sıralaması : 658000
Kontenjan 2018 : 19+0
Yerleşen 2018 : 19
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,9277
Tavan Puan: 313,09431
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 361886
Kontenjan 2017 : 21+0
Yerleşen 2017 : 21
Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.