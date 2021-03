2021 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, iki dünya yıldızı tarih yazdı!

2021 Grammy Ödülleri'nin kazanan isimleri 37 yaşındaki komedyen Trevor Noah'ın sunumu ile belli oldu. 39 yaşındaki dünya yıldızı Beyonce ve 31 yaşındaki yıldız sanatçı Taylor Swift 4 büyük ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak büyük gecede tarih yazdı.

Taylor Swift, yılın albümü ödülünü üç kez kazanan kadın şarkıcı oldu. Beyonce ise 28. Grammy ödülüyle en çok Grammy ödülü alan kadın şarkıcı olarak tarihe geçti. Beyonce'nin 9 yaşındaki kızı kızı Blue Iyvy Grammy Ödülü alırken, Megan Thee Stallion en iyi rap şarkıcısı seçilen ilk kadın ünvanını aldı.

İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar:

EN İYİ YENİ SANATÇI

Megan Thee Stallion

EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

Rain On Me (Lady Gaga ve Ariana Grande)

YILIN KAYDI

Everything I Wanted, Billie Eilish

YILIN ALBÜMÜ

Folklore, Taylor Swift

YILIN ŞARKISI

“I Can’t Breathe” Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Megan Thee Stallion

EN İYİ POP ALBÜMÜ

Future Nostalgia, Dua Lipa

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Black Parade, Beyonce

EN İYİ RAP ŞARKISI

'Savage,' Beyonce, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyonce)

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

Watermelon Sugar, Harry Styles

EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI

Lockdown, Anderson Paak

EN İYİ LATİN POP YA DA URBAN ALBÜM

YHLQMDLG, Bad Bunny

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Wildcard, Miranda Lambert

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

“Crowded Table,” Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna (The Highwomen)

EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ/GRUP PERFORMANSI

“10,000 Hours,” Dan + Shay & Justin Bieber

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

The New Abnormal, The Strokes

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Shameika, Fiona Apple

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

King’s Disease, Nas

EN İYİ RAP PERFORMANSI

“Savage,” Megan Thee Stallion feat Beyonce

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Bigger Love, John Legend

EN İYİ PROGRESSIVE R&B ALBÜMÜ

It Is What It Is, Thundercat

EN İYİ R&B ŞARKISI

“Better Than I Imagine,” Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson (Robert Glasper feat H.E.R and Meshell Ndegeocello)

EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI

Anything For You, Ledisi

EN İYİ ALTERNATİF ALBÜM

Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

EN İYİ KLİP

Brown Skin Girl, Beyonce

EN İYİ FİLM ŞARKISI

“No Time To Die” [No Time To Die filmi], Billie Eilish O’Connell & Finneas Baird O’Connell (Billie Eilish)

EN İYİ SOUNDTRACK

Joker, Hildur Gudnadottir

EN İYİ DERLEME SOUNDTRACK

JoJo Rabbit

EN İYİ MÜZİK FİLMİ

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, Linda Ronstadt

EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

Black Mitzvah, Tiffany Haddish

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Bubba, Kaytranada

EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ

More Guitar Stories, Jim “Kimo” West

EN İYİ LATİN ROCK/ALTERNATİF ALBÜM

La Conquista Del Espacio, Fito Paez

EN İYİ FOLK ALBÜMÜ

All The Good Times, Gillian Welch & David Rawlings

EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ

Got To Be Tough, Toots & The Maytals