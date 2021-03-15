2021 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, iki dünya yıldızı tarih yazdı!
Los Angeles'ta düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri dün 63. kez sahiplerini buldu. Beyonce ve Taylor Swift müzik dünyasındaki başarılarıyla geceye damga vururken en dikkat çeken isimlerin arasında oldu.
2021 Grammy Ödülleri'nin kazanan isimleri 37 yaşındaki komedyen Trevor Noah'ın sunumu ile belli oldu. 39 yaşındaki dünya yıldızı Beyonce ve 31 yaşındaki yıldız sanatçı Taylor Swift 4 büyük ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak büyük gecede tarih yazdı.
Taylor Swift, yılın albümü ödülünü üç kez kazanan kadın şarkıcı oldu. Beyonce ise 28. Grammy ödülüyle en çok Grammy ödülü alan kadın şarkıcı olarak tarihe geçti. Beyonce'nin 9 yaşındaki kızı kızı Blue Iyvy Grammy Ödülü alırken, Megan Thee Stallion en iyi rap şarkıcısı seçilen ilk kadın ünvanını aldı.
İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar:
EN İYİ YENİ SANATÇI
Megan Thee Stallion
EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
Rain On Me (Lady Gaga ve Ariana Grande)
YILIN KAYDI
Everything I Wanted, Billie Eilish
YILIN ALBÜMÜ
Folklore, Taylor Swift
YILIN ŞARKISI
“I Can’t Breathe” Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas (H.E.R.)
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Megan Thee Stallion
EN İYİ POP ALBÜMÜ
Future Nostalgia, Dua Lipa
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Black Parade, Beyonce
EN İYİ RAP ŞARKISI
'Savage,' Beyonce, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White (Megan Thee Stallion feat. Beyonce)
EN İYİ POP SOLO PERFORMANS
Watermelon Sugar, Harry Styles
EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI
Lockdown, Anderson Paak
EN İYİ LATİN POP YA DA URBAN ALBÜM
YHLQMDLG, Bad Bunny
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Wildcard, Miranda Lambert
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
“Crowded Table,” Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna (The Highwomen)
EN İYİ COUNTRY İKİLİSİ/GRUP PERFORMANSI
“10,000 Hours,” Dan + Shay & Justin Bieber
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
The New Abnormal, The Strokes
EN İYİ ROCK ŞARKISI
Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
Shameika, Fiona Apple
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
King’s Disease, Nas
EN İYİ RAP PERFORMANSI
“Savage,” Megan Thee Stallion feat Beyonce
EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
Rain on Me, Lady Gaga ve Ariana Grande
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Bigger Love, John Legend
EN İYİ PROGRESSIVE R&B ALBÜMÜ
It Is What It Is, Thundercat
EN İYİ R&B ŞARKISI
“Better Than I Imagine,” Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson (Robert Glasper feat H.E.R and Meshell Ndegeocello)
EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI
Anything For You, Ledisi
EN İYİ ALTERNATİF ALBÜM
Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple
EN İYİ KLİP
Brown Skin Girl, Beyonce
EN İYİ FİLM ŞARKISI
“No Time To Die” [No Time To Die filmi], Billie Eilish O’Connell & Finneas Baird O’Connell (Billie Eilish)
EN İYİ SOUNDTRACK
Joker, Hildur Gudnadottir
EN İYİ DERLEME SOUNDTRACK
JoJo Rabbit
EN İYİ MÜZİK FİLMİ
Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, Linda Ronstadt
EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ
Black Mitzvah, Tiffany Haddish
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Bubba, Kaytranada
EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ
More Guitar Stories, Jim “Kimo” West
EN İYİ LATİN ROCK/ALTERNATİF ALBÜM
La Conquista Del Espacio, Fito Paez
EN İYİ FOLK ALBÜMÜ
All The Good Times, Gillian Welch & David Rawlings
EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ
Got To Be Tough, Toots & The Maytals