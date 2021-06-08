2021 Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104750335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 104750335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 21 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104750335

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184,49228

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1740030

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26