2021 Gümüşhane Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104790051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 104790051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü , Torul Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 197,27091

Gümüşhane Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Tavan Puan: ---

Gümüşhane Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 1617325

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104790051

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Torul Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 197,27091

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1617325

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,95485

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1715308

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52