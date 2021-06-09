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2021 Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104750529

104750529 | Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gümüşhane ilimizde yer alan Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104750529

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Gümüşhane Üniversitesi   Posta Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane  ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi     İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu   Posta Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 104750529 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi   , Devlet , Posta Hizmetleri  Bölümü , İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 32 kişi yerleşmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Gümüşhane Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Gümüşhane Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104750529   

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi  

FAKÜLTE: İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 32

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,50991

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1667129

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67

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