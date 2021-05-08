2021 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810989
104810989 | Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104810989 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 336,23164
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 380,87355
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 168026
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810989
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 336,23164
Tavan Puan: 380,87355
Başarı Sıralaması: 168026
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4
Yerleşen 2020 – 2021: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,03154
Tavan Puan: 365,01478
Başarı Sıralaması: 164780
Kontenjan 2019: 160+4
Yerleşen 2019: 164
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 310,4625
Tavan Puan: 392,12756
Başarı Sıralaması : 155000
Kontenjan 2018 : 180+5
Yerleşen 2018 : 185
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 375,53416
Tavan Puan: 407,89243
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 67183
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.