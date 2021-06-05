2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076500182021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076707282021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076511582021 Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2055505182021 İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2084503252021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2081507522021 İstanbul Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2047507672021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2075507152021 Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2008515042021 Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200752863
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2021 Haliç Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201950059

201950059 | Haliç Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Haliç Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201950059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Haliç Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Haliç Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 201950059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi   , Vakıf , Aşçılık  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: 329,32468

Haliç Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Haliç Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 316056

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201950059   

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,32468

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 316056

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,1941

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  224200

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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