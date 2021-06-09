2021 Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201990521

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201990521 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi , Vakıf , Moda Tasarımı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 35 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 229,09314

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1179847

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990521

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,09314

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1179847

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---