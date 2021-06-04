2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201650044

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201650044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 228,80784

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1183566

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650044

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,80784

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1183566

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,01145

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 853707

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5