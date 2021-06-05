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2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201650123

201650123 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201650123

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 201650123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   , Vakıf , Anestezi  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 2 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 305,08661

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 442820

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650123   

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,08661

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 442820

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 2

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,04297

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  500198

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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