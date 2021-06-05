2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201650105
201650105 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 201650105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 11 kişi yerleşmiştir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 316,75349
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 376061
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201650105
ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,75349
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 376061
Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,44077
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 312331
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: Doldu-6