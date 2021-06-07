2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201650062
201650062 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 201650062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 325,64825
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 332658
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201650062
ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,64825
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 332658
Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,87541
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 305523
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: Doldu-7