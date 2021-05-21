2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201610848
201610848 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 201610848 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 339,76429
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 376,29072
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 33244
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201610848
ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 339,76429
Tavan Puan: 376,29072
Başarı Sıralaması: 33244
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0
Yerleşen 2020 – 2021: 25
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,49847
Tavan Puan: 352,96996
Başarı Sıralaması: 37714
Kontenjan 2019: 20+0
Yerleşen 2019: 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 269,96004
Tavan Puan: 327,43149
Başarı Sıralaması : 46600
Kontenjan 2018 : 35+0
Yerleşen 2018 : 35
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,15252
Tavan Puan: 344,82164
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45266
Kontenjan 2017 : 35+0
Yerleşen 2017 : 35
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.