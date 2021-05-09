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2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610248

201610248 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201610248

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 201610248 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 289,07588

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 385,48624

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 341081

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610248   

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,07588

Tavan Puan: 385,48624

Başarı Sıralaması: 341081

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,12187

Tavan Puan: 313,60604

Başarı Sıralaması:  395405

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 260,59365

Tavan Puan: 335,70153

Başarı Sıralaması :  374000

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,15365

Tavan Puan: 337,66588

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  221458

Kontenjan 2017 :  12+0

Yerleşen 2017 : 12

taban-puan.jpg

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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