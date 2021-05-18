2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201610787
201610787 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 201610787 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 317,69727
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 338,01708
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 146683
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201610787
ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 317,69727
Tavan Puan: 338,01708
Başarı Sıralaması: 146683
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0
Yerleşen 2020 – 2021: 25
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,68884
Tavan Puan: 343,45759
Başarı Sıralaması: 181250
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.