2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201610884

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 201610884 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Vakıf , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 349,26655

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 380,71467

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 65701

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610884

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,26655

Tavan Puan: 380,71467

Başarı Sıralaması: 65701

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0

Yerleşen 2020 – 2021: 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,21608

Tavan Puan: 385,07005

Başarı Sıralaması: 113243

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,58648

Tavan Puan: 352,57563

Başarı Sıralaması : 198000

Kontenjan 2018 : 35+0

Yerleşen 2018 : 35

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,49298

Tavan Puan: 392,36746

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 115905

Kontenjan 2017 : 35+0

Yerleşen 2017 : 35

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.