2021 Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105130088
105130088 | Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105130088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hitit Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 284,44169
Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 321,83300
Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 290709
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105130088
ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Çorum
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 284,44169
Tavan Puan: 321,83300
Başarı Sıralaması: 290709
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,40964
Tavan Puan: 345,51219
Başarı Sıralaması: 236213
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 302,77838
Tavan Puan: 343,66645
Başarı Sıralaması : 206000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 334,16354
Tavan Puan: 372,36393
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 120673
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.