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2021 Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105130088

105130088 | Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hitit Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105130088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hitit Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum  ilinde bulunan Hitit Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 105130088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 284,44169

Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 321,83300

Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 290709

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105130088   

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 284,44169

Tavan Puan: 321,83300

Başarı Sıralaması: 290709

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,40964

Tavan Puan: 345,51219

Başarı Sıralaması:  236213

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,77838

Tavan Puan: 343,66645

Başarı Sıralaması :  206000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,16354

Tavan Puan: 372,36393

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  120673

Kontenjan 2017 :  100+3

Yerleşen 2017 : 103

taban-puan.jpg

Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hitit Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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