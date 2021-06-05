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2021 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban, Tavan Puan | 403950015

403950015 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkistan Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban, Tavan Puan | 403950015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan  ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi     Türkistan Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 403950015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   , Yabancı , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Türkistan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 80+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 80 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 191,12702

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1689863

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403950015   

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi  

FAKÜLTE: Türkistan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 191,12702

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1689863

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 80

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,0607

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1557955

Kontenjan 2019:  80+0

Yerleşen 2019: Doldu-80

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