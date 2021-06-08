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2021 Iğdır Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105290072

105290072 | Iğdır Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Iğdır Üniversitesi Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105290072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Iğdır Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır  ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi     Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 105290072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Iğdır Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Iğdır Üniversitesi   , Devlet , Kozmetik Teknolojisi  Bölümü , Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kozmetik Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kozmetik Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 3 kişi yerleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Iğdır Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Iğdır Üniversitesi   Kozmetik Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105290072   

ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi  

FAKÜLTE: Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Iğdır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 3

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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