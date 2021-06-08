2021 Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105250294
105250294 | Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Iğdır ilimizde yer alan Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Iğdır ilinde bulunan Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 105250294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Iğdır Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Tuzluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Iğdır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 218,62031
Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---
Iğdır Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 1319167
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105250294
ÜNİVERSİTE: Iğdır Üniversitesi
FAKÜLTE: Tuzluca Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Iğdır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 218,62031
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1319167
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,53877
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1328649
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52