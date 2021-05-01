2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202190185

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202190185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 71+0 kişidir. 2020 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 358,36469

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 472,81180

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 147390

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202190185

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,36469

Tavan Puan: 472,81180

Başarı Sıralaması: 147390

Kontenjan 2020 – 2021 : 71+0

Yerleşen 2020 – 2021: 71

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,66383

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 217322

Kontenjan 2019: 72+0

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,08392

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 295000

Kontenjan 2018 : 72+0

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,73824

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 319947

Kontenjan 2017 : 72+0

Yerleşen 2017 : 72

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.