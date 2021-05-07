2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202111124
202111124 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 202111124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 123+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 402,31229
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 489,99441
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 33373
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202111124
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 402,31229
Tavan Puan: 489,99441
Başarı Sıralaması: 33373
Kontenjan 2020 – 2021 : 123+0
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 381,77416
Tavan Puan: 479,86437
Başarı Sıralaması: 45435
Kontenjan 2019: 117+0
Yerleşen 2019: 117
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 373,47051
Tavan Puan: 477,27822
Başarı Sıralaması : 40900
Kontenjan 2018 : 120+0
Yerleşen 2018 : 120
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,74352
Tavan Puan: 485,34502
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 22393
Kontenjan 2017 : 120+0
Yerleşen 2017 : 120
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.