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2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202111124

202111124 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202111124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 202111124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 123+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 402,31229

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 489,99441

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 33373

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202111124   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 402,31229

Tavan Puan: 489,99441

Başarı Sıralaması: 33373

Kontenjan 2020 – 2021 : 123+0

Yerleşen 2020 – 2021: 123

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,77416

Tavan Puan: 479,86437

Başarı Sıralaması:  45435

Kontenjan 2019:  117+0

Yerleşen 2019: 117

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 373,47051

Tavan Puan: 477,27822

Başarı Sıralaması :  40900

Kontenjan 2018 :  120+0

Yerleşen 2018 : 120

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,74352

Tavan Puan: 485,34502

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  22393

Kontenjan 2017 :  120+0

Yerleşen 2017 : 120

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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