2021 il içi ihtiyaç listesi | MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
MEB'e bağlı okullarda görev alan öğretmenlerin il içi atama başvuruları bugün başladı. Öğretmenler yer değiştirmek istediği illerdeki ihtiyaç listelerini merak ediyor. Bizler de haberimizde tüm illerin ihtiyaç listelerine PDF halinde yer verdik. İşte 2021 il içi ihtiyaç listesi ve MEB il içi yer değiştirme takvimi hakkında detaylar.
Öğretmen il içi ihtiyaç listesi 2021 haberimizde! Dileyen öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularını bugünden itibaren elektronik ortamda yapabilecek. Peki MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte tüm detaylar...
MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
- Başvurular: 08-14 Temmuz 2021
- Atama sonuçları: 16 Temmuz
- Görevden Ayrılma İşlemleri: 2 Ağustos 2021
Takvim ile birlikte MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusu da yanıt buldu. İşte başvuru yapabileceğiniz açık ihtiyaç listeleri;
İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANAN İLLER 2021
İSTANBUL İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ANKARA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
İZMİR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ADIYAMAN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ANTALYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BURDUR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
DENİZLİ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
MARDİN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KONYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SİVAS İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TOKAT İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KARAMAN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
DÜZCE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
IĞDIR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ORDU İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AKSARAY İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KARABÜK İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BİNGÖL İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ORDU İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
KOCAELİ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AMASYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
BİTLİS İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
MANİSA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SAMSUN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
OSMANİYE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ISPARTA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
NEVŞEHİR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
NİĞDE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ZONGULDAK İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
2021 MEB İL İÇİ ATAMA NE ZAMAN?
Takvime göre atamalar 16 Temmuz'da yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlatılacak.