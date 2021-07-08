2021 il içi ihtiyaç listesi | MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Öğretmen il içi ihtiyaç listesi 2021 haberimizde! Dileyen öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularını bugünden itibaren elektronik ortamda yapabilecek. Peki MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte tüm detaylar...

MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvurular: 08-14 Temmuz 2021

Atama sonuçları: 16 Temmuz

Görevden Ayrılma İşlemleri: 2 Ağustos 2021

Takvim ile birlikte MEB il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusu da yanıt buldu. İşte başvuru yapabileceğiniz açık ihtiyaç listeleri;

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANAN İLLER 2021

İSTANBUL İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İZMİR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ADIYAMAN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BURDUR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MARDİN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KONYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SİVAS İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKAT İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KARAMAN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DÜZCE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

IĞDIR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ORDU İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KAHRAMANMARAŞ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AKSARAY İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KARABÜK İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BİNGÖL İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ORDU İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KOCAELİ İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AMASYA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BİTLİS İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MANİSA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SAMSUN İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

OSMANİYE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

GAZİANTEP İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

HATAY İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEVŞEHİR İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NİĞDE İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ZONGULDAK İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

2021 MEB İL İÇİ ATAMA NE ZAMAN?

Takvime göre atamalar 16 Temmuz'da yapılacak. Görevden ayrılma işlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlatılacak.