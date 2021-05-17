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2021 İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310594

105310594 | İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310594

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İnönü Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan İnönü Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 105310594 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 342,4519

İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 4

İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 79139

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310594   

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,4519

Tavan Puan: 4

Başarı Sıralaması: 79139

Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4

Yerleşen 2020 – 2021: 164

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,89281

Tavan Puan: 433,66316

Başarı Sıralaması:  80569

Kontenjan 2019:  160+4

Yerleşen 2019: 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 347,78455

Tavan Puan: 405,82657

Başarı Sıralaması :  62800

Kontenjan 2018 :  160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,09681

Tavan Puan: 458,75187

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  52334

Kontenjan 2017 :  160+4

Yerleşen 2017 : 164

taban-puan.jpg

İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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