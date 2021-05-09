2021 Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202011416
202011416 | Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 202011416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Işık Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 291,51155
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 333,92690
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 329504
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202011416
ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 291,51155
Tavan Puan: 333,92690
Başarı Sıralaması: 329504
Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0
Yerleşen 2020 – 2021: 38
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,00424
Tavan Puan: 322,96663
Başarı Sıralaması: 383609
Kontenjan 2019: 42+0
Yerleşen 2019: 42
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 272,84782
Tavan Puan: 316,50600
Başarı Sıralaması : 303000
Kontenjan 2018 : 32+0
Yerleşen 2018 : 32
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,79165
Tavan Puan: 363,08864
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 147462
Kontenjan 2017 : 33+0
Yerleşen 2017 : 33
Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.