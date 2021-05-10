2021 İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202311449
202311449 | İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202311449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 49+0 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 49 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 229,40189
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 268,38232
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 767825
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202311449
ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 229,40189
Tavan Puan: 268,38232
Başarı Sıralaması: 767825
Kontenjan 2020 – 2021 : 49+0
Yerleşen 2020 – 2021: 49
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 254,34699
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 44+0
Yerleşen 2019: 22
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 223,91318
Tavan Puan: 277,16234
Başarı Sıralaması : 681000
Kontenjan 2018 : 48+0
Yerleşen 2018 : 48
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,29553
Tavan Puan: 325,27017
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 565315
Kontenjan 2017 : 52+0
Yerleşen 2017 : 52
İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.