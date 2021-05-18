2021 İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202310406
202310406 | İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 202310406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 324,3502
İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Tavan Puan: 367,29638
İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 125514
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202310406
ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 324,3502
Tavan Puan: 367,29638
Başarı Sıralaması: 125514
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,58769
Tavan Puan: 354,61298
Başarı Sıralaması: 74582
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 336,02534
Tavan Puan: 338,39868
Başarı Sıralaması : 88900
Kontenjan 2018 : 2+0
Yerleşen 2018 : 2
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,00312
Tavan Puan: 363,03986
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 108064
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.