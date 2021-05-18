2021 İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202310406

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 202310406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 324,3502

İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Tavan Puan: 367,29638

İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 125514

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202310406

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,3502

Tavan Puan: 367,29638

Başarı Sıralaması: 125514

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,58769

Tavan Puan: 354,61298

Başarı Sıralaması: 74582

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,02534

Tavan Puan: 338,39868

Başarı Sıralaması : 88900

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,00312

Tavan Puan: 363,03986

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 108064

Kontenjan 2017 : 3+0

Yerleşen 2017 : 3

İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.