2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202452975

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 202452975 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 278,95236

İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 636042

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202452975

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 278,95236

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 636042

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,3953

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 688606

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3