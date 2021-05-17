2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202412667

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 202412667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 43 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 359,64307

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 391,30476

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 48662

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202412667

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,64307

Tavan Puan: 391,30476

Başarı Sıralaması: 48662

Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0

Yerleşen 2020 – 2021: 43

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,13921

Tavan Puan: 373,47407

Başarı Sıralaması: 110518

Kontenjan 2019: 33+0

Yerleşen 2019: 33

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,00482

Tavan Puan: 375,74442

Başarı Sıralaması : 91500

Kontenjan 2018 : 31+0

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,49685

Tavan Puan: 401,97330

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 95034

Kontenjan 2017 : 40+0

Yerleşen 2017 : 40

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.