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2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202412667

202412667 | İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202412667

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 202412667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümüne 43 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 359,64307

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 391,30476

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 48662

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202412667   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,64307

Tavan Puan: 391,30476

Başarı Sıralaması: 48662

Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0

Yerleşen 2020 – 2021: 43

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,13921

Tavan Puan: 373,47407

Başarı Sıralaması:  110518

Kontenjan 2019:  33+0

Yerleşen 2019: 33

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,00482

Tavan Puan: 375,74442

Başarı Sıralaması :  91500

Kontenjan 2018 :  31+0

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,49685

Tavan Puan: 401,97330

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  95034

Kontenjan 2017 :  40+0

Yerleşen 2017 : 40

taban-puan.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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