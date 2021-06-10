2021 İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202457417

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 202457417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 16+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 16 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 253,5738

İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 887004

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202457417

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 253,5738

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 887004

Kontenjan 2020 – 2021 : 16+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,19452

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1068551

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: Doldu-30