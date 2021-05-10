2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205010021

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 205010021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 43 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 256,35191

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 321,76003

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 535800

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205010021

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,35191

Tavan Puan: 321,76003

Başarı Sıralaması: 535800

Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0

Yerleşen 2020 – 2021: 43

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,7532

Tavan Puan: 281,30590

Başarı Sıralaması: 631258

Kontenjan 2019: 41+0

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,83083

Tavan Puan: 274,15985

Başarı Sıralaması : 572000

Kontenjan 2018 : 32+0

Yerleşen 2018 : 32

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,18702

Tavan Puan: 302,82398

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 341644

Kontenjan 2017 : 45+0

Yerleşen 2017 : 45

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.