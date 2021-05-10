2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205010021
205010021 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 205010021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 43 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 256,35191
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 321,76003
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 535800
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205010021
ÜNİVERSİTE: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 256,35191
Tavan Puan: 321,76003
Başarı Sıralaması: 535800
Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0
Yerleşen 2020 – 2021: 43
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,7532
Tavan Puan: 281,30590
Başarı Sıralaması: 631258
Kontenjan 2019: 41+0
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 235,83083
Tavan Puan: 274,15985
Başarı Sıralaması : 572000
Kontenjan 2018 : 32+0
Yerleşen 2018 : 32
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,18702
Tavan Puan: 302,82398
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 341644
Kontenjan 2017 : 45+0
Yerleşen 2017 : 45
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.