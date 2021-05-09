2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510713
202510713 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202510713 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 85+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 274,64053
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 434,63757
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 417057
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202510713
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 274,64053
Tavan Puan: 434,63757
Başarı Sıralaması: 417057
Kontenjan 2020 – 2021 : 85+0
Yerleşen 2020 – 2021: 85
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,40619
Tavan Puan: 362,63529
Başarı Sıralaması: 470023
Kontenjan 2019: 72+0
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 252,40246
Tavan Puan: 359,90175
Başarı Sıralaması : 430000
Kontenjan 2018 : 53+0
Yerleşen 2018 : 53
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,45662
Tavan Puan: 355,75780
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 207163
Kontenjan 2017 : 48+0
Yerleşen 2017 : 48
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.