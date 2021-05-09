2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510713

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202510713 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 85+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 274,64053

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 434,63757

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 417057

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510713

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,64053

Tavan Puan: 434,63757

Başarı Sıralaması: 417057

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+0

Yerleşen 2020 – 2021: 85

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,40619

Tavan Puan: 362,63529

Başarı Sıralaması: 470023

Kontenjan 2019: 72+0

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,40246

Tavan Puan: 359,90175

Başarı Sıralaması : 430000

Kontenjan 2018 : 53+0

Yerleşen 2018 : 53

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,45662

Tavan Puan: 355,75780

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 207163

Kontenjan 2017 : 48+0

Yerleşen 2017 : 48

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.