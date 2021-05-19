2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510794
202510794 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 202510794 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Reklamcılık Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık Bölümü kontenjanı 75+0 kişidir. 2020 yılında Reklamcılık Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 267,14299
İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Tavan Puan: 413,64689
İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 389925
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202510794
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 267,14299
Tavan Puan: 413,64689
Başarı Sıralaması: 389925
Kontenjan 2020 – 2021 : 75+0
Yerleşen 2020 – 2021: 75
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,8613
Tavan Puan: 411,95489
Başarı Sıralaması: 337298
Kontenjan 2019: 45+0
Yerleşen 2019: 45
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,35024
Tavan Puan: 415,51628
Başarı Sıralaması : 271000
Kontenjan 2018 : 43+0
Yerleşen 2018 : 43
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,56528
Tavan Puan: 438,78229
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 185177
Kontenjan 2017 : 42+0
Yerleşen 2017 : 42
İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.