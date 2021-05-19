2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510794

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 202510794 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Reklamcılık Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık Bölümü kontenjanı 75+0 kişidir. 2020 yılında Reklamcılık Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 267,14299

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Tavan Puan: 413,64689

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 389925

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510794

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,14299

Tavan Puan: 413,64689

Başarı Sıralaması: 389925

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+0

Yerleşen 2020 – 2021: 75

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,8613

Tavan Puan: 411,95489

Başarı Sıralaması: 337298

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 290,35024

Tavan Puan: 415,51628

Başarı Sıralaması : 271000

Kontenjan 2018 : 43+0

Yerleşen 2018 : 43

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,56528

Tavan Puan: 438,78229

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 185177

Kontenjan 2017 : 42+0

Yerleşen 2017 : 42

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.