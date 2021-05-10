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2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202510607

202510607 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202510607

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Uluslararası Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü tercih kod numarası 202510607 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Finans Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Finans Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanı: 250,70126

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Tavan Puan: 334,77676

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 578184

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510607   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,70126

Tavan Puan: 334,77676

Başarı Sıralaması: 578184

Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0

Yerleşen 2020 – 2021: 38

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,95572

Tavan Puan: 287,82853

Başarı Sıralaması:  639057

Kontenjan 2019:  15+0

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 359,21299

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  31+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,6575

Tavan Puan: 292,80842

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  327632

Kontenjan 2017 :  31+0

Yerleşen 2017 : 31

taban-puan.jpg

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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