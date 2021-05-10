2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202510607
202510607 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü tercih kod numarası 202510607 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Finans Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Finans Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Taban Puanı: 250,70126
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Tavan Puan: 334,77676
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 578184
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202510607
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 250,70126
Tavan Puan: 334,77676
Başarı Sıralaması: 578184
Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0
Yerleşen 2020 – 2021: 38
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,95572
Tavan Puan: 287,82853
Başarı Sıralaması: 639057
Kontenjan 2019: 15+0
Yerleşen 2019: 15
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 359,21299
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 31+0
Yerleşen 2018 : 10
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,6575
Tavan Puan: 292,80842
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 327632
Kontenjan 2017 : 31+0
Yerleşen 2017 : 31
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.