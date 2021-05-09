2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2035901752021 Ostim Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2091100412021 Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1089116569 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1097302732021 Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1007304679 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak İster ATV'de2021 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2046103362021 Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1097301589 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı|Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Kanal D'de
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207510267

2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207510267

207510267 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207510267

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 207510267 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 285,31359

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 308,62366

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 359363

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207510267   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,31359

Tavan Puan: 308,62366

Başarı Sıralaması: 359363

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,74527

Tavan Puan: 290,59286

Başarı Sıralaması:  287965

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,75608

Tavan Puan: 273,83705

Başarı Sıralaması :  330000

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,83664

Tavan Puan: 306,72909

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  190942

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

taban-puan.jpg

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT