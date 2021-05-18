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2021 İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209810034

209810034 | İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209810034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Galata Üniversitesi   Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi   İletişim ve Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 209810034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Galata Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı   Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı   Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı   Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 322,28827

İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 355,68438

İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 131916

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209810034   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Galata Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,28827

Tavan Puan: 355,68438

Başarı Sıralaması: 131916

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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