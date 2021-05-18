2021 İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209810034
209810034 | İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 209810034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Galata Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı Bölümü , Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 322,28827
İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 355,68438
İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 131916
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209810034
ÜNİVERSİTE: İstanbul Galata Üniversitesi
FAKÜLTE: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 322,28827
Tavan Puan: 355,68438
Başarı Sıralaması: 131916
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
Yerleşen 2019: ---
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Galata Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.