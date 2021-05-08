2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202710826

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202710826 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 319,35811

İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 333,84328

İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 219311

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202710826

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,35811

Tavan Puan: 333,84328

Başarı Sıralaması: 219311

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,95123

Tavan Puan: 314,94493

Başarı Sıralaması: 224076

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,52117

Tavan Puan: 311,78857

Başarı Sıralaması : 230000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,27141

Tavan Puan: 325,39916

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 138822

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.