2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202710826
202710826 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 202710826 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 319,35811
İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 333,84328
İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 219311
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202710826
ÜNİVERSİTE: İstanbul Gelişim Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 319,35811
Tavan Puan: 333,84328
Başarı Sıralaması: 219311
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,95123
Tavan Puan: 314,94493
Başarı Sıralaması: 224076
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,52117
Tavan Puan: 311,78857
Başarı Sıralaması : 230000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,27141
Tavan Puan: 325,39916
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 138822
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.